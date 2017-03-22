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    Террористическая атака в центре Лондона

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (23)

    (обновлено: )28
    Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих произошло днем в среду в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту в годовщину трагических событий в Брюсселе. По последним данным, погибли четыре человека. Подробнее - в инфографике.
    Террористическая атака в Лондоне. Инфографика
    РИА Новости

    Точное количество пострадавших и последовательность событий пока устанавливаются — известно, что погибли как минимум четверо, в том числе полицейский. Еще двадцать человек ранены, в том числе три французских лицеиста, посещавшие одну из главных лондонских достопримечательностей.

    Полиция классифицировала произошедшее как теракт.

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    Ровно год назад, 22 марта 2016 года, произошел теракт в Брюсселе, ответственность за который взяла на себя ИГ. Тогда в результате подрывов трех боевиков-смертников в брюссельском аэропорту и метрополитене погибло 35 мирных жителей.

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