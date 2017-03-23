Исламское Государство взяло ответственность за теракт в Лондоне

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, в результате которого погибли четыре человека, передает агентство Рейтер.

"Группировка ИГ взяла ответственность за атаку рядом с парламентом Великобритании в Лондоне", — передает агентство.

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В среду в Лондоне произошел теракт в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Сам террорист был ликвидирован другим полицейским. По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали три человека, четвертый человек — это террорист, еще семеро находятся в больницах в критическом состоянии.