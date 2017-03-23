По делу о теракте в Лондоне задержаны 7 человек

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Британская полиция по делу о теракте в Лондоне провела обыски по шести адресам и задержала семь человек, сообщил заместитель комиссара столичной полиции Великобритании, представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

"Мы провели обыски по шести адресам, арестовали семерых. Расследование продолжается", — сказал Роули в эфире телеканала Би-би-си.

Осуществивший нападение в Лондоне действовал в одиночку, информации о дальнейших угрозах общественности нет, заявил Роули.

"Мы пока убеждены в рамках проводимого нами расследования, что нападавший вчера действовал в одиночку и был вдохновлен международным терроризмом. Для большей ясности — на данном этапе мы не располагаем конкретной информацией о дополнительных угрозах общественности", — говорится в заявлении полиции.

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Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые.