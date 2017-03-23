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    Теракт в Лондоне. Семь пострадавших - в критическом состоянии

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (32)

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    По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали 3 человека. "Четвертый человек - это террорист, который был застрелен вооруженным сотрудником полиции на месте происшествия", - заявил заместитель комиссара столичной полиции Великобритании.
    Теракт в Лондоне. Оказание помощи пострадавшим
    @BBCNews

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Семь человек, пострадавших в среду в результате теракта в Лондоне, находятся в больницах в критическом состоянии, сообщил в четверг заместитель комиссара столичной полиции Великобритании Марк Роули.

    Террористическая атака в Лондоне. Инфографика
    РИА Новости
    Террористическая атака в центре Лондона

    "В настоящее время 4 человека числятся погибшими, 29 находятся в больнице, 7 находятся в критическом состоянии", — заявил Роули.

    По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали 3 человека. "Четвертый человек — это террорист, который был застрелен вооруженным сотрудником полиции на месте происшествия", — заявил полицейский.

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    Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

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