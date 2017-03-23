наверх
23.03.201713:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Известный небоскреб Мэри-Экс эвакуирован в Лондоне - СМИ

    Тема:

    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (34)

    (обновлено: )199
    По данным очевидцев, у здания лондонского небоскреба Мэри-Экс по прозвищу "Огурец" находятся пожарные и полицейские машины. Здание было эвакуировано, но пожарные все еще выясняют причину.
    Тауэрская крепость и небоскреб Мэри-Экс на фоне Лондон-Сити в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Известный лондонский небоскреб Мэри-Экс по прозвищу "Огурец" эвакуирован, у здания находятся пожарные машины, сообщает газета Sun.

    "Нам позвонили в 8.36 (10.36 по Киеву). Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину", — приводит издание слова представителя столичной пожарной службы. По данным очевидцев, у здания также находятся полицейские машины.

    В среду в Лондоне произошел теракт в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Сам террорист был ликвидирован другим полицейским. По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали три человека, четвертый человек — это террорист, еще семеро находятся в больницах в критическом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Денис Вороненков. Архивное фото
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Ситуация в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Михаил Погребинский
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ