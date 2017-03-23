Известный небоскреб Мэри-Экс эвакуирован в Лондоне - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Известный лондонский небоскреб Мэри-Экс по прозвищу "Огурец" эвакуирован, у здания находятся пожарные машины, сообщает газета Sun.

"Нам позвонили в 8.36 (10.36 по Киеву). Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину", — приводит издание слова представителя столичной пожарной службы. По данным очевидцев, у здания также находятся полицейские машины.

Police and fire service in attendance at St Mary Axe, looks like the Gherkin but can't see pic.twitter.com/HFIJB3we1P — james zilz (@the_real_JZ) 23 марта 2017 г.

В среду в Лондоне произошел теракт в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Сам террорист был ликвидирован другим полицейским. По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали три человека, четвертый человек — это террорист, еще семеро находятся в больницах в критическом состоянии.