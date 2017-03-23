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    Обнародовано видео первых минут теракта в центре Лондона

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (27)

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    Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. По последним данным, в результате теракта погибли 5 человек.
    Теракт в Лондоне. Оказание помощи пострадавшим
    @BBCNews

    Очевидцы атаки в центре Лондона зафиксировали на видео происходившее в первые моменты теракта.

    ​Видео было снято около здания Британского парламента.

    Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

    ​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые. 

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