Обнародовано видео первых минут теракта в центре Лондона

Очевидцы атаки в центре Лондона зафиксировали на видео происходившее в первые моменты теракта.

​Видео было снято около здания Британского парламента.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) 22 марта 2017 г.

​Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Westminster terror attack: Tourist was filming outside UK Parliament when people rushed by as gunshots were firedhttps://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/DWNXJxLVp2 — BBC News (UK) (@BBCNews) 22 марта 2017 г.

​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые.