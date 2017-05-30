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    ИГ взяло на себя ответственность за взрыв авто в Багдаде

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (620)

    (обновлено: )8
    По последним данным, десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.
    Теракт в Багдаде. Архивное фото
    REUTERS Alaa Al-Faqir

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.

    Смотрите также: Последствия терактов в Багдаде

    Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.

    Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры. 

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