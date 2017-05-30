ИГ взяло на себя ответственность за взрыв авто в Багдаде

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.

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Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры.