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    Разведка США пока не видит связь между ИГ и терактом в Манчестере - СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (106)

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    Директор Национальной разведки США отметил, что хотя "Исламское государство" заявляло об ответственности за нападение в Манчестере, но они берут ответственность практически за каждую атаку.
    Саперы возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Разведка Соединенных Штатов Америки пока не может подтвердить связь между группировкой "Исламское государство" и террористом, взорвавшим себя в концертном зале в Манчестере, сообщает Reuters.

    Скорая помощь возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews
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    Об этом сказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед комитетом по Вооруженным силам Сената США.

    "Я могу вспомнить, что "Исламское государство" заявляло об ответственности за нападение в Манчестере, хотя они берут ответственность практически за каждую атаку. Мы пока не подтверждаем связь", — отметил он.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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