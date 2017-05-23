Разведка США пока не видит связь между ИГ и терактом в Манчестере - СМИ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Разведка Соединенных Штатов Америки пока не может подтвердить связь между группировкой "Исламское государство" и террористом, взорвавшим себя в концертном зале в Манчестере, сообщает Reuters.

Об этом сказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед комитетом по Вооруженным силам Сената США.

"Я могу вспомнить, что "Исламское государство" заявляло об ответственности за нападение в Манчестере, хотя они берут ответственность практически за каждую атаку. Мы пока не подтверждаем связь", — отметил он.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.