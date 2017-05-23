Обзор мировых СМИ: взрыв в Манчестере, попытки разоблачить Трампа

РИА Новости Украина



Трагедия на "Манчестер Арене"

Мировые СМИ (Guardian, Independent, Telegraph, Sun, Daily Mail, Wall Street Journal, Washington Post, New York Post, Figaro, Monde и другие) на первых полосах пишут о взрыве на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании.

По данным Independent, инцидент произошел в понедельник около 22.40 (01.40 по Киеву) во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Свидетели происшествия рассказывают, как услышали звуки взрывов в фойе концертного комплекса, где преимущественно присутствовали несовершеннолетние и молодежь.

Сообщается, что жертвами взрыва стали 22 человека, еще около 50 получили ранения. Издание Variety, в свою очередь, сообщило, ссылаясь на представителя певицы, что она в результате инцидента не пострадала.

Трамп просил опровергнуть его "связи с РФ"

Президент США Дональд Трамп обращался с просьбой к руководителям ведущих спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией, утверждает газета Washington Post.

По данным издания, президент отдельно обращался к директору национальной разведки Дэну Коутсу и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу с просьбой выпустить заявления, в котором бы говорилось об отсутствии доказательств сговора окружения Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

"Коутс и Роджерс отказались выполнить этот запрос, который оба сочли неприемлемым, как говорят два действующих и два бывших чиновника", - пишет газета, добавляя, что сохранилась служебная записка по поводу беседы главы АНБ с президентом.

Washington Post утверждает, что заручиться поддержкой руководителей спецслужб захотел на следующий день после того, как 20 марта бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил конгрессменам, что бюро расследует связи окружения Трампа с российским правительством и "влияние со стороны РФ" на избирательную кампанию Трампа.

Газета также утверждает, что Трамп также пытался выяснить у руководителей разведок, могут ли они оказать давление на Коми, чтобы тот "закрыл расследование".

Экс-советник Флинн не хочет свидетельствовать против себя

Американские издания (Washington Post, Wall Street Journal) пишут об отказе бывшего советника Трампа Майкла Флинна предоставить сенату документы о контактах с РФ, так как они могут быть использованы против него.

По информации газеты Washington Post, сенатский комитет по разведке конгресса США потребовал от Флинна предоставить список любых контактов с Россией в период между 16 июня 2015 года и 20 января 2017 года.

Wall Street Journal описывает возможные варианты развития событий по данному делу: "У сената теперь есть несколько вариантов попытаться обеспечить выполнение своей повестки… Он может проголосовать за обвинение Флинна в неуважении к суду или может попросить минюст рассмотреть (вариант) уголовного преследования. Другая редко применяемая процедура позволяет конгрессу заключить в тюрьму несговорчивого свидетеля", — отмечается в WSJ.

В поисках сведений о налогах Трампа

Частный детектив из американского штата Луизиана незаконно пытался найти налоговую декларацию президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post.

По данным издания, 31-летний Джордан Хэмлетт 13 сентября безуспешно попытался добыть налоговую документацию Трампа при помощи онлайн-программы материальной помощи студентов. Американские власти взяли подозреваемого под стражу, детективу предъявили обвинение в использовании не принадлежащего ему номера социальной страховки.

Как сообщает газета, во время допроса в октябре 2016 года Хэмлетт "добровольно сообщил о совершении правонарушения".

"Он говорил о содеянном с гордостью", – цитирует газета федерального прокурора.



Первый визит Трампа в Израиль

Американские СМИ (Washington Post, Washington Times, Wall Street Journal) продолжают освещать первую зарубежную поездку президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что американский лидер в ходе своего визита в Израиль обсудил с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху политику в отношении Ирана. Издание Washington Post отмечает, что Нетаньяху положительно отозвался об измененной, по его словам, политике Трампа по отношению к Ирану. Он добавил, что совместная деятельность Израиля и США может "создать условия для реалистичного мира" в регионе.

По информации газеты Wall Street Journal, Трамп и Нетаньяху считают, что агрессия Ирана объединила израильтян и арабов и приблизила возможность мира на Ближнем Востоке. Издание Washington Times, в свою очередь, отмечает, что Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Стену плача в Иерусалиме – величайшую святыню иудаизма.