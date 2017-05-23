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    "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

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    Кровавый теракт в Манчестере (98)

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    Ранее в полиции города заявили, что взрыв совершил смертник. "Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие", — отметил представитель правоохранительных органов.
    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

    Теракт на стадионе в Манчестере. Видео
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    Ранее в полиции города заявили, что взрыв совершил смертник. "Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие", — отметил представитель правоохранительных органов.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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