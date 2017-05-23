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    Теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере: певица сделала заявление

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (91)

    (обновлено: )41410
    В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.
    Ариана Гранде
    @arianagrande

    МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся.

    "Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

    Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

    В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

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