Теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере: певица сделала заявление

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся.

"Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.