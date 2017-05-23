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    Украинцев среди пострадавших при теракте в Манчестере нет - МИД

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (98)

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    По состоянию на 07.20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта, говорится в сообщении посольства.
    Ребенок, пострадавший при взрыве на стадионе в Манчестере
    @uri4u

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Посольство в Великобритании информирует, что данных о пострадавших гражданах Украины в результате теракта на стадионе в Манчестере нет, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

    ​"По состоянию на 07.20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", — говорится в сообщении посольства.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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