Украинцев среди пострадавших при теракте в Манчестере нет - МИД

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Посольство в Великобритании информирует, что данных о пострадавших гражданах Украины в результате теракта на стадионе в Манчестере нет, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 мая 2017 г.

​"По состоянию на 07.20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.