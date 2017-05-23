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    Теракт в Манчестере: паника на стадионе и истекающие кровью раненые

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    Кровавый теракт в Манчестере (90)

    (обновлено: )23901
    Полиция продолжает расценивать трагедию в Манчестере как теракт. По последним данным, в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" погибли 19 человек.
    Канал на Youtube criticoenserio

    В сети появляются видео первых минут после теракта на "Манчестер Арена", на которых люди в спешке пытаются покинуть стадион, из-за чего возникли паника и давка. 

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    Также в сети попало видео с пострадавшими. Так, на одном из таких роликов (см. ниже), опубликованном пользователем Alan Spence‏ в Twitter, запечатлена истекающая кровью девушка. По всей вероятности, она ранена в ноги, ей оказывают первую помощь.   

    ​Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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    ​Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

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