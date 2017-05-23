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    Полиция Манчестера предупредила о подготовке контролируемого взрыва

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    Террор в Европе: взрыв на стадионе в Манчестере (87)

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    Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли. Правоохранители также сообщили об обнаружении еще одного подозрительного предмета.
    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Подозрительный предмет найден в районе стадиона в Манчестере, будет проведен его контролируемый взрыв, сообщает местная полиция в своем Twitter.

    "В Соборных садах в ближайшее время будет (проведен) контролируемый взрыв", — сказано в сообщении.

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    Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

    Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

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