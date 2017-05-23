Полиция Манчестера предупредила о подготовке контролируемого взрыва

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Подозрительный предмет найден в районе стадиона в Манчестере, будет проведен его контролируемый взрыв, сообщает местная полиция в своем Twitter.

"В Соборных садах в ближайшее время будет (проведен) контролируемый взрыв", — сказано в сообщении.

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Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.