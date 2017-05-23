Полиция Манчестера расценивает трагедию на стадионе как теракт

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Полиция Манчестера расценивает произошедшее на стадионе "Манчестер Арена" как теракт, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

​"В настоящее время до появления других подробностей это расценивается как террористический акт", — сказано в сообщении.

​Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Позже местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако информация о природе взрывов и причине гибели людей не сообщалась.

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Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.