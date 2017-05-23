Полиция подтвердила гибель 19 человек на стадионе в Манчестере

КИЕВ, 23 мая- РАИ Новости Украина. Жертвами трагедии на стадионе в Манчестере стали 19 человек, около 50 пострадали, сообщает полиция города в своем Twitter.

"На настоящее время подтверждена гибель 19 человек, еще около 50 человек получили ранения", — сообщает полиция.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

​Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Позже местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако информация о природе взрывов и причине гибели людей не сообщалась.

Смотрите также — ЧП на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрывов

Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.