наверх
23.05.201703:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция подтвердила гибель 19 человек на стадионе в Манчестере

    (обновлено: )47
    На концерте американской певицы Арианы Гранде, который проходил на стадионе "Манчестер Арена", было много детей и подростков.
    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 23 мая- РАИ Новости Украина. Жертвами трагедии на стадионе в Манчестере стали 19 человек, около 50 пострадали, сообщает полиция города в своем Twitter.

    "На настоящее время подтверждена гибель 19 человек, еще около 50 человек получили ранения", — сообщает полиция.

    ​Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Позже местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако информация о природе взрывов и причине гибели людей не сообщалась.

    Смотрите также — ЧП на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрывов

    Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев