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    В мире

    В результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек - СМИ

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    Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена. По данным СМИ, американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошел инцидент, не пострадала.
    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    nbcnews.com

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере 20 человек погибли и не менее ста ранены в результате трагедии на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. 

    SkyNews
    Ситуация возле стадиона "Манчестер Арена"

    Ранее британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

    SkyNews
    Ситуация возле стадиона "Манчестер Арена"

    Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошел инцидент, не пострадала, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее представителя Джозефа Кароззу.

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    ​Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

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