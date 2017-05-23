В результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек - СМИ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере 20 человек погибли и не менее ста ранены в результате трагедии на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

SkyNews Ситуация возле стадиона "Манчестер Арена"

Ранее британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

SkyNews Ситуация возле стадиона "Манчестер Арена"

Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошел инцидент, не пострадала, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее представителя Джозефа Кароззу.

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​Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.