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    Звуки, похожие на взрывы, спровоцировали панику на стадионе в Манчестере

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    СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.
    Инцидент на стадионе Манчестер Арена
    @hannawwh

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена".

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    "Полиция отреагировала на сообщения об инциденте на "Манчестер Арене". Пожалуйста, старайтесь держаться подальше от стадиона. Детали последуют", — сообщает в Twitter местная полиция.

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    Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.

    В настоящее время на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские наряды.

    Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео (см. ниже), которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за "взрыв" был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара.

    ​В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи.

    В то же время железнодорожная компания National Rail сообщила, что движение поездов с вокзала Манчестера в Великобритании остановлено из-за инцидента. "В настоящее время движение поездов как в сторону вокзала Manchester Victoria, так и в противоположную сторону, остановлено. Некоторые поезда будут отменены вовсе, либо же переведены на другие вокзалы. Перебои ожидаются до конца дня", — говорится в сообщении железнодорожной компании National Rail.

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    Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

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