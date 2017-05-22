ОБСЕ зафиксировала на выходных более тысячи взрывов в Донецкой области

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1 230 взрывов в Донецкой области и 137 — в Луганской за период с 19 по 21 мая, говорится в опубликованном в понедельник отчете.

"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня между вечерами 19-20 мая, в том числе около 550 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 310 взрывов), и уменьшение между вечерами 20 и 21 мая, в том числе около 370 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками", — говорится в сообщении.

Было зафиксировано 5 взрывов 19 мая, 46 взрывов 20 мая и 86 взрывов 21 мая в Луганской области, в результате обстрелов повреждения получили частные дома в Макеевке и Пикузах.

Также отмечается, что СММ слышала стрельбу из стрелкового оружия, которая произошла на линии разъединения в районе Станицы Луганской.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.