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    Происшествия

    ОБСЕ зафиксировала на выходных более тысячи взрывов в Донецкой области

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (410)

    (обновлено: )12302
    По данным ОБСЕ, "в Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня между вечерами 19-20 мая, в том числе около 550 взрывов".
    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ  зафиксировала 1 230 взрывов в Донецкой области и 137 — в Луганской за период с 19 по 21 мая, говорится в опубликованном в понедельник отчете. 

    Жители Донецкой области. Архивное фото
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    "В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня между вечерами 19-20 мая, в том числе около 550 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 310 взрывов), и уменьшение между вечерами 20 и 21 мая, в том числе около 370 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками", — говорится в сообщении. 

    Было зафиксировано 5 взрывов 19 мая, 46 взрывов 20 мая и 86 взрывов 21 мая в Луганской области, в результате обстрелов повреждения получили частные дома в Макеевке и Пикузах. 

    Также отмечается, что СММ слышала стрельбу из стрелкового оружия, которая произошла на линии разъединения в районе Станицы Луганской. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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