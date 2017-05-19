ОБСЕ зафиксировала 250 взрывов в Донбассе

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за прошедшие сутки зафиксировала 250 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 18 мая.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 420)", — говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 90 взрывов)", — заявили наблюдатели.

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что за прошедшую неделю зафиксировала в Донбассе увеличение уровня насилия на 75%.