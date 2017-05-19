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    ОБСЕ зафиксировала 250 взрывов в Донбассе

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (393)

    (обновлено: )26
    Согласно информации, в Донецкой области задокументировано меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.
    Наблюдатели ОБСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за прошедшие сутки зафиксировала 250 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: снова пятница, снова обстрелы и новые жертвы

    Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 18 мая.

    "В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 420)", — говорится в отчете.

    "В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 90 взрывов)", — заявили наблюдатели.

    Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что за прошедшую неделю зафиксировала в Донбассе увеличение уровня насилия на 75%.

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