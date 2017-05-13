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    Апакан: стороны конфликта в Донбассе должны обеспечить безопасность ОБСЕ

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    Апакан подчеркнул, что стороны конфликта должны отдавать предпочтение безопасности и охране невооруженной гражданской миссии наблюдателей СММ и широких слоев гражданского населения на востоке Украины.
    Руководитель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что СММ ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе выполнять обязательства по обеспечению безопасности.

    Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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    Он подчеркнул, что стороны конфликта должны отдавать предпочтение безопасности и охране невооруженной гражданской миссии наблюдателей СММ и широких слоев гражданского населения на востоке Украины. 

    "Что нужно, так это не больше обещаний, но тем, кто уже сделал обещания, выполнить их", — заявил Апакан.

    Он добавил, что это необходимо сделать без оправданий и задержек. 

    По его словам, необходимо "защитить мужчин и женщин, которые мужественно продолжают свою работу в условиях большого риска и непредсказуемости ситуации с безопасностью". 

    Апакан отметил, что меры, ограничивающие осуществление патрулирования на асфальтовой и бетонной поверхности, сузили возможности СММ по мониторингу.

    При этом он заметил, что снятие этих ограничений зависит не от СММ, а от сторон конфликта на Донбассе, которые должны выполнять свои обязательства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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