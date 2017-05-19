Донбасс: снова пятница, снова обстрелы и новые жертвы

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

За последние несколько дней обстановка в Донбассе существенно обострилась, режим прекращения огня не действует. В прифронтовых районах в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также на юге региона снова зафиксированы многочисленные обстрелы с применением тяжёлого вооружения, в том числе реактивной артиллерии – количество выпущенных мин и артиллерийских снарядов исчисляется сотнями. В результате массированных ударов снова есть погибшие и пострадавшие мирные граждане. В ряде населенных пунктов разрушены и повреждены десятки жилых домов, объекты социальной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения. После ночных и утренних обстрелов без света остались жители нескольких поселков в Новоазовском и Ясиноватском районе.

По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вечером украинские силовики открыли огонь по жилым кварталам на северной окраине Донецка в поселке Спартак, при этом обстрел населенного пункта с переменной интенсивностью продолжается до сих пор. Этой ночью под сильный обстрел попали жилые кварталы в окрестностях Горловки и Ясиноватой, а сегодня утром мощный огонь был открыт по Новоазовскому району – в населенном пункте Коминтерново по предварительным данным осколочное ранение получила одна девушка.

"По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Петровскому и Кировскому району Донецка противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 5 реактивных снарядов, 20 танковых снарядов, а также 495 мин различного калибра. В результате обстрела населенного пункта Крутая Балка, погибла мирная жительница – Бурова Раиса Николаевна, 1955 года рождения, и ранен гражданин Накрапас Виталий Юрьевич, 1983 года рождения. Все обстрелы, в том числе с применением РСЗО "Град", происходят на фоне откровенно лживого заявления министра обороны Полторака в Германии о том, что Украина не планирует возвращение контроля над Донбассом силовым путем", – сообщили накануне в оперативном командовании самопровозглашенной республики.

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В свою очередь украинские военные заявляют об активизации обстрелов со стороны ополченцев практически по всей линии фронта. По данным пресс-центра АТО представители незаконных вооруженных формирований более 40 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военнослужащих ВСУ. В частности, сообщается об обострении ситуации в районе Авдеевки, где ополченцы ДНР продолжают вести огонь из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии.

Отметим, что из-за сильных обстрелов на юге ДНР временно прекращен пропуск граждан и автотранспорта на участке дороги до контрольно-пропускного пункта "Гнутово" в направлении Мариуполя. На пункте пропуска Донецкой народной республики "Октябрь" также приостановлена работа одного из центров социальной помощи и административных услуг. Как долго продлятся ограничения сказать сложно, поскольку обстановка в Новоазовском районе остается довольно напряженной и непредсказуемой, стрельба продолжается днем и ночью.

Кроме того, этим утром на территории насосной станции Южнодонбасского водопровода зафиксированы несколько попаданий боеприпасов. Отметим, что в случае аварийной остановки насосной станции без водоснабжения могут остаться сотни тысяч жителей региона по обе линии разграничения. В компании "Вода Донбасса" в очередной раз сделали официальное заявление и напомнили, что в последние две недели интенсивность боевых действий в зоне насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода и Донецкой фильтровальной станции продолжат оставаться очень высокой, при этом специалисты, обеспечивающие работу оборудования и подачу воды, постоянно подвергаются смертельной опасности.