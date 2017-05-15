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    Украина обсуждает с Евросоюзом новую миссию ОБСЕ в Донбассе – Климкин

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    Как рассказал Павел Климкин, "есть много идей". Министр поставил акцент на более эффективном вкладе ЕС в поддержку украинского Донбасса и, конечно, освобождение украинских политических заключенных и пленных.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Украина обсуждает с коллегами из Евросоюза возможность новой миссии ОБСЕ в Донбассе, укрепление Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и более эффективный вклад ЕС в поддержку киевских властей, заявил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин.

    Отвечая на вопрос, о каких идеях идет речь, он сказал: "Они обсуждаются".

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    "Можно обдумать больший вклад в области безопасности, укрепление СММ или создании новой миссии ОБСЕ, можно обдумать поддержку, особую поддержку ОБСЕ, можно обдумать нового рода вклад, более эффективный вклад ЕС в поддержку украинского Донбасса и, конечно, освобождение украинских политических заключенных и пленных", — заявил министр.

    Он отметил, что "есть много идей". "Теперь нужно параллельно с тем, что мы делаем в данный момент, решить, как реализовать эти идеи", — сказал глава украинского МИД.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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