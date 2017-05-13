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    На пути следования миссии ОБСЕ найдены четыре взрывных устройства - ДНР

    Тема:

    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (342)

    (обновлено: )15220
    Об обнаружении четырех взрывных устройств на маршруте следования наблюдателей ОБСЕ в городе Шахтерск сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. По маршруту следования наблюдателей ОБСЕ в городе Шахтерск обнаружены четыре взрывных устройства. Об этом сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

    Видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
    канал Радио Свобода в YouTube
    Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    "По маршруту следования СММ ОБСЕ в районе Шахтерска были обнаружены три взрывных устройства. На данный момент ведется деактивация четвертого", — сказал представитель ведомства.

    Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что СММ ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе выполнять обязательства по обеспечению безопасности. Он подчеркнул, что стороны конфликта должны отдавать предпочтение безопасности и охране невооруженной гражданской миссии наблюдателей СММ и широких слоев гражданского населения на востоке Украины.

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