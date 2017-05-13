На пути следования миссии ОБСЕ найдены четыре взрывных устройства - ДНР

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. По маршруту следования наблюдателей ОБСЕ в городе Шахтерск обнаружены четыре взрывных устройства. Об этом сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

"По маршруту следования СММ ОБСЕ в районе Шахтерска были обнаружены три взрывных устройства. На данный момент ведется деактивация четвертого", — сказал представитель ведомства.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что СММ ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе выполнять обязательства по обеспечению безопасности. Он подчеркнул, что стороны конфликта должны отдавать предпочтение безопасности и охране невооруженной гражданской миссии наблюдателей СММ и широких слоев гражданского населения на востоке Украины.