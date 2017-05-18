ОБСЕ: уровень насилия в Донбассе вырос на 75%

КИЕВ, 18 мая — РИА новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что за прошедшую неделю зафиксировала в Донбассе увеличение уровня насилия на 75%.

Об этом говорится в недельном отчете ОБСЕ.

"После того, как в течение пяти недель подряд наблюдалось снижение уровня насилия, за период с 8 по 14 мая миссия констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 75%", — отмечается в отчете.

Сообщается, что наблюдатели зафиксировали увеличение применения запрещенного минскими договоренностями вооружения, в частности, реактивных систем залпового огня.

"После интенсивных обстрелов 13 и 14 мая СММ подтвердила многочисленные жертвы среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, среди которых пятеро убитых и четверо раненых. 15 мая были прекращены активные боевые действия и наступило затишье", — отмечается в сообщении.

"Свобода передвижения СММ остается ограниченной. За период с 1 до 14 мая доступ патрулей миссии был ограничен в 31 случае: 22 раза в неподконтрольных правительству районах и 9 раз в подконтрольных. Кроме того, осуществление патрулирования миссии ограничивается проездом только по асфальтированным и бетонным дорогам, после того как 23 апреля один член СММ погиб, а еще двое получили ранения вблизи Пришиба, когда их автомобиль предположительно наехал на мину. Ограничения относительно выполнения мандата СММ регулярно пересматриваются, но, скорее всего, они будут действовать до тех пор, пока стороны не извлекут мины, не обозначат или оградят их", — отметили в миссии.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.