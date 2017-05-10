наверх
10.05.201718:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Замглавы миссии ОБСЕ прибыл в Донецк

    Тема:

    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (326)

    (обновлено: )96
    Представитель пресс-службы миссии сообщил, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прибыл в Донецк.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в среду, 10 мая, прибыл в Донецк, сообщил в среду журналистам представитель пресс-службы миссии.

    Видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
    канал Радио Свобода в YouTube
    Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    "Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прибыл в Донецк", — сказал представитель пресс-службы.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие