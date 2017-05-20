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    Германия и Украина осудили все формы давления на миссию ОБСЕ

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    Как заявила Ирина Геращенко, недопустимыми являются факты давления и недопуска миссии СММ ОБСЕ на определенные территории, факты агрессии, сексуальных домогательств в отношении гражданских наблюдателей.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Германия и Украина осуждают все формы давления на миссию ОБСЕ и выступают за ее беспрепятственную работу на Донбассе.

    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представители ОБСЕ на месте подрыва авто в Луганской области

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    Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по результатам переговоров президента Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

    По ее словам, немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении Минских соглашений. 

    "Особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию вплоть к неконтролируемому участку нашей границы. Недопустимыми являются факты давления и недопуска миссии СММ на определенные территории, факты агрессии, сексуальных домогательств в отношении гражданских наблюдателей. Германия и Украина жестко осуждают убийство наблюдателя СММ ОБСЕ и считают безопасность работы миссии принципиальным моментом, осуждают все формы давления", — подчеркнула первый вице-спикер. 

    Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила о сексуальных домогательствах к наблюдателю со стороны ополченца.

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