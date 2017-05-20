Германия и Украина осудили все формы давления на миссию ОБСЕ

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Германия и Украина осуждают все формы давления на миссию ОБСЕ и выступают за ее беспрепятственную работу на Донбассе.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по результатам переговоров президента Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

По ее словам, немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении Минских соглашений.

"Особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию вплоть к неконтролируемому участку нашей границы. Недопустимыми являются факты давления и недопуска миссии СММ на определенные территории, факты агрессии, сексуальных домогательств в отношении гражданских наблюдателей. Германия и Украина жестко осуждают убийство наблюдателя СММ ОБСЕ и считают безопасность работы миссии принципиальным моментом, осуждают все формы давления", — подчеркнула первый вице-спикер.

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила о сексуальных домогательствах к наблюдателю со стороны ополченца.