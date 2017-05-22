Обострение в зоне АТО: взрывы слышны в центре Донецка - Маслаков

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Донецком аэропорту возобновились боевые действия. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Также, по его словам, рекордное количество обстрелов за субботу было зафиксировано в районе Авдеевки. В то же время, Специальная мониторинговая миссия опубликовала свой отчет о ситуации на востоке страны. Там указывают, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество случаев нарушения режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской области уменьшилась. Также наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линии отвода.

О том, какая ситуация наблюдается на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

"Спокойной ситуацию безусловно назвать нельзя. И выстрелы, и разрывы были слышны сегодня даже в центре Донецка в течение всего дня. Для Донецка эта ситуация — несколько необычная. В последнее время канонада, если и звучала, то достаточно отдаленно. Действительно, обострилась ситуация в районе территории, где раньше был Донецкий аэропорт, и, наверное, это можно связывать в единую цепочку с ситуацией в Авдеевке. Окраины Донецка сегодня достаточно напряженно слышны: там звучит не только стрелковое оружие, но есть и минные разрывы, и крупнокалиберные пулеметы", — отметил спецкор.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.