На западе Донецка при обстреле ранены два мирных жителя

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. В результате обстрела района автостанции на западе Донецка ранены два мирных жителя. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Петровского района Донецка.

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"Был обстрел в районе автостанции в поселке Трудовские, ранено два человека, им оказана медицинская помощь", — сказали в районной администрации.

Ранее пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) сообщил, что ополченцы обстреляли сотрудников миссии Красного Креста при проведении гуманитарной акции в Донбассе, в результате обстрела никто не пострадал.