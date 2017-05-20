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    На западе Донецка при обстреле ранены два мирных жителя

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (400)

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    Согласно информации районной администрации, произошел обстрел в районе автостанции в поселке Трудовские. В результате ранены два человека, им оказана медицинская помощь.
    Последствия обстрела в Донбассе
    Пресс-центр АТО/Facebook

    ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. В результате обстрела района автостанции на западе Донецка ранены два мирных жителя. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Петровского района Донецка.

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    "Был обстрел в районе автостанции в поселке Трудовские, ранено два человека, им оказана медицинская помощь", — сказали в районной администрации.

    Ранее пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) сообщил, что ополченцы обстреляли сотрудников миссии Красного Креста при проведении гуманитарной акции в Донбассе, в результате обстрела никто не пострадал.

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