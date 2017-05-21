Эксперт: воссоединение Донбасса с Украиной - приоритет для Киева

Татьяна Калмыкова – Вашингтон, для РИА Новости Украина

Воссоединение Донбасса с Украиной должно стать главным приоритетом для киевских властей, но пока этого не происходит, заявила старший советник, директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер. Из открытых источников Евродепутат: Порошенко не может мне запретить посещать Донбасс и Крым

"Ситуация с Крымом останется в замороженном состоянии в обозримом будущем. Ситуация с восточной Украиной отличается. Вызов, связанный с Донбассом, заключается в том, что Украина воюет за Донбасс, но очень мало было сделано с точки зрения того, как вы (Киев) будете реинтегрировать Донбасс", - сказала она, выступая на конференции в Вашингтоне в CSIS.

Оликер задалась вопросом, что будет с Донбассом в случае, если минские договоренности будут полностью выполнены, и будет ли он интегрирован обратно в состав Украины.

"Что не было сделано, так это реальных усилий по интеграции этих земель (в состав Украины)… чтобы они (жители на востоке Украины) чувствовали, что Киев — это их правительство. Когда я нахожусь в Киеве, путешествую по Украине, то я не чувствую, что есть реальное желание вернуть этих людей (с Донбасса). Землю — возможно, но людей — не так ясно. И это одна из опасных вещей. Почему вы воюете, если вам это не нужно?" — заявила эксперт.

Оликер уверена, что для безопасности Украины "реинтеграция востока должна стать приоритетом номер один".