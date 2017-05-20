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    ВСУ сообщили о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе и пятерых раненых

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (400)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, с начала суток ополченцы 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, пятеро украинских военных получили ранения.
    ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS Irina Gorbaseva

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. ВСУ заявляют о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе в субботу, пятеро военных ранены, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Донбассе в Facebook.

    "С начала суток, по состоянию на это время (18.00), боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. С начала суток пятеро украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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