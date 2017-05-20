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    Зарубежье

    Евродепутат: Порошенко не может мне запретить посещать Донбасс и Крым

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    Украина сегодня - это оружие, которое некоторые воители используют, чтобы расколоть Европу и эта война ударит в первую очередь по нам. Европа сама толкает себя к погибели, считает евродепутат Шаффхаузер.
    Жан-Люк Шаффхаузер
    Из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Европейского парламента Антонио Таяни (Antonio Tajani) воспрепятствовать посещению евродепутатами территории Крымского полуострова и самопровозглашенных республик Донбасса.

    Об этом сообщается на сайте главы государства, по итогам состоявшейся в среду, 17 мая, его встречи с Таяни.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул важность позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.

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    В среду президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, предоставляющие Украине безвизовый режим.

    Заявление Порошенко агентству Sputnik комментирует Жан-Люк Шаффхаузер (Jean-Luc Schaffhauser), депутат Европейского парламента от Франции:

    "Никто не сможет мне, народному избраннику, помешать поехать в Донбасс, если мне захочется поехать в Донбасс. У меня есть убеждения, я уверен, что необходимо вести диалог, и никто не сможет мне помешать.

    Второе – я очень обеспокоен Минскими соглашениями. Минские соглашения предусматривали реформы, в том числе автономию, сохранение финансовых потоков между зонами – западом и востоком – выплату пенсий и т.д. в обмен на восстановление границ Украины. Теперь же хотят восстановить границы, а реформы проводить не хотят! Так с международными соглашениями не поступают. Нужно придерживаться Минских соглашений.

    Я думаю, что Украина сегодня — это оружие, которое некоторые воители используют, чтобы расколоть Европу. И европейцы сошли с ума, потому что если бы на самом деле разразилась война, она прокатилась бы по Европе. Эта война ударит в первую очередь по нам. Европа сама толкает себя к погибели. Мы должны вернуться за стол переговоров.

    Особенно члены Совета безопасности должны требовать полного соблюдения Минских соглашений. А сейчас они киевскими властями не соблюдаются".

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