Павличенко: ситуация на Донбассе и нарушения прав человека

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Годовой доклад под названием "Права человека в Украине — 2016" правозащитные организации представят журналистам и общественности в пятницу, 19 мая. В докладе речь будет идти о том, какое состояние соблюдения прав человека в Украине, а также какие права чаще всего нарушаются и кем именно.

Эта тема в Украине не теряет актуальности и после Революции достоинства. Не так давно был опубликован ежегодный отчет Государственного департамента США о положении с правами человека в мире. В этом документе много внимания уделено Украине.

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В отчете сказано, что наибольшее количество нарушений прав человека в Украине в прошлом году зафиксирована на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму. Там также указали на проблемы с судебной системой в Украине, представители которой причастны к нарушениям прав человека и почти не несут за это ответственности.

Международные правозащитные организации и ООН увидели существенные недостатки в расследовании нарушений прав человека, которые были совершены правительственными силовыми структурами.

Ситуацию с нарушением прав человека в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Украинского Хельсинского союза Александр Павличенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що будете звітувати?

— Під час цієї прес-конференції буде оприлюднена доповідь, яка готувалися цілою групою експертів, де власне йдеться про щорічний аналіз того, яким чином забезпечуються права людини в Україні, які є порушення найбільш вагомі, такі що викликають занепокоєння і так само у звіті висловлюються рекомендації щодо подолання цих порушень. Презентувати доповідь будуть три представники: голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, Даша Свірідова та Максим Щербатюк, які представляють українську гельсинську спілку з прав людини. Хочу підкреслити, що це є не доповідь декількох організацій, а це доповідь, яка підсумовує такий зріз, підготовлений експертами, які є фахівцями, кожен в своєму напрямку. Тобто коли йдеться про окремі питання, скажімо, пов'язані з судовою системою, які ви зазначили, що це є одна з проблемних зон, які вимагають і концентрації уваги, і разом з тим змін, для того щоб забезпечувати права людини. І це йдеться і про подолання безкарності, і про розслідування злочинів, безпосередньо які вчиняються і пов'язані з війною на Сході, це і типові проблеми, які залишилися ще і залишаються актуальними, про які ми говоримо, це стан утримання осіб в місцях несвободи, це і питання соціальні, які так само є загострені в часи кризи. Це окрема проблема, яка виникла в останні роки, це питання внутрішньо-переміщених осіб. Тобто це проблеми, які пов'язані безпосередньо з війною. Саме цей зріз проблем, про нього зараз, мабуть складно говорити і охоплювати повністю, в межах такого короткого інтерв'ю, під час радіопередачі. Це буде презентовано і матеріали будуть представлені у відкритому доступі. Вони будуть відкриті від сьогодні на сайті Української Гельсінкської спілки з прав людини і на сайті Харківської правозахисної групи і партнерських організацій.

Які саме права людини в Україні найчастіше порушуються? Чим це може бути обумовлено?

— Найчастіше порушуються проблеми, пов'язані з війною, як я вже казав. І відповідно, найбільш суттєвим правом, яке порушується, це право на справедливий суд, те про що і ви зазначили. Якщо б працювала ефективно судова система, порушення інших прав було б забезпечено кращим чином. А це пов'язано з можливістю оскаржувати, скажімо, неналежне поводження в місцях несвободи, це пов'язано з місцями жорстокого поводження. Це і є у нас випадки недотримання права на свободу, і яке пов'язано з незаконним триманням в місцях несвободи. Це є і питання, яке залишається так само гострим, прав вразливих осіб, зокрема це роми, це особи, які, як ми говоримо, неповносправні, які мають певну інвалідність, захворювання, і вони маргіналізуються в суспільстві. Це питання, які на сьогоднішній день виникають, коли вступає в колізію право на забезпечення, наприклад, свободи вираження поглядів, свободи мирних зібрань, і разом з тим права забезпечити територіальну цілісність держави. Одним з суттєвих таких гострих моментів, які виникли в останні роки, це забезпечення права на приватність, як ми вже бачили ці конфлікти з сайтом "Миротворець" і останні питання, які ось буквально на цьому тижні виникли, пов'язані з забороною або з втручання в право на здійснення права поширення та отримання інформації під певним приводом, зрозуміло, але тут є пропорційність і баланс інтересів, який має бути зважений.

Оці санкції, які були ініційовані РНБО, введені в силу президентом. Вони все ж часткові та порушують права людини?

— Я не сказав, що це порушує право, я сказав про те, що ці ситуації ставлять питання про дотримання права на приватність. Це стаття восьма Європейської конвенції. Якщо відповідати на ваше питання чи порушують ці останні дії, ініційовані РНБО, права, то тут я би мав досить великий сумнів. Тобто тут потрібно провести дуже чітку процедуру зважування інтересів, є там такий спеціальний тест, який проводиться на предмет законності таких обмежень, на предмет існування конкретного законного інтересу, а він існує. Це якби забезпечення громадського порядку, територіальної цілісності в умовах ведення війни. І останнє, це необхідність в демократичному суспільстві, яка вимагає також зважування пропорційності введених обмежень щодо обмежень права, яке здійснюється конкретно. І от це пропорційність і необхідність в демократичному суспільстві, вона має бути зважена за фактом, наскільки це відіб'ється на конкретних особах, як це буде конкретизовано, в яких конкретних кейсах, ситуаціях. Зараз можна говорити лише гіпотетично, я б чесно кажучи не вважав, що тут є порушення права.

Ранее правозащитник Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что украинцы знают свои права на уровне знания Конституции, но при практическом применении этого недостаточно.

Также директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что отменять празднование 8 Марта сегодня не готовы сами политики.