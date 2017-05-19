В России возбудили еще четыре дела по обстрелам в Донбассе

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Еще четыре уголовных дела по обстрелам в Донбассе возбудил Следственный комитет РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщает РИА Новости, следствие выяснило, что "13 и 17 мая 2017 года украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в городе Докучаевске, селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватовского района Донецкой области Украины". В результате четыре человека получили ранения, два человека погибли.

"Возбуждены еще 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала Петренко.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступлений и лица, отдавшие и исполнившие приказы об использовании тяжелых видов вооружения против мирного населения, отметила она.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.