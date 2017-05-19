На одном из КПП в Донбассе остановлен пропуск

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Пропуск людей и автомобилей на КПП "Гнутово" через линию соприкосновения в Донбассе приостановлен в пятницу, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как утверждают в пограничном ведомстве, в пятницу около 09.00 "без каких-либо на то причин" ополченцы "прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

"В связи с этим решением штаба АТО, контрольно-пропускные операции на контрольно-пропускном пункте "Гнутово" были временно приостановлено. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа", — говорится в сообщении погранслужбы.

По данным ведомства, усилены меры безопасности, пограничники проинформировали о ситуации представителей ОБСЕ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.