наверх
19.05.201713:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    На одном из КПП в Донбассе остановлен пропуск

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (389)

    (обновлено: )119
    Сообщается, что на контрольно-пропускном пункте "Гнутово" временно приостановлен пропуск людей и автомобилей. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    @DonbassRestore

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Пропуск людей и автомобилей на КПП "Гнутово" через линию соприкосновения в Донбассе приостановлен в пятницу, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    WSJ: Украина и прямое участие США в переговорах по Донбассу

    Как утверждают в пограничном ведомстве, в пятницу около 09.00 "без каких-либо на то причин" ополченцы "прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

    "В связи с этим решением штаба АТО, контрольно-пропускные операции на контрольно-пропускном пункте "Гнутово" были временно приостановлено. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа", — говорится в сообщении погранслужбы.

    По данным ведомства, усилены меры безопасности, пограничники проинформировали о ситуации представителей ОБСЕ.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Флаги Украины и России
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка