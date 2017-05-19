Климкин: Донбасс и Крым - наиболее горячие "серые зоны" в Европе

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 19 мая принял участие в 127-м заседании Комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое состоялось в г. Никосия, Республика Кипр.

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В ходе заседания Климкин заявил, что Донбасс и Крым сейчас являются наиболее "горячими" "серыми зонами" в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В своем выступлении Павел Климкин привлек внимание министров иностранных дел государств-членов Совета Европы к недопустимости существования на территории Европейского континента "серых зон", жители которых де-факто находятся вне защиты Европейской конвенции по правам человека.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Донбасс и Крым сейчас являются наиболее "горячими" "серыми зонами".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.