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    Климкин: Донбасс и Крым - наиболее горячие "серые зоны" в Европе

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (392)

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    Климкин привлек внимание министров к недопустимости существования на территории Европейского континента "серых зон", жители которых де-факто находятся вне защиты Европейской конвенции по правам человека.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 19 мая принял участие в 127-м заседании Комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое состоялось в г. Никосия, Республика Кипр.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: снова пятница, снова обстрелы и новые жертвы

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    В ходе заседания Климкин заявил, что Донбасс и Крым сейчас являются наиболее "горячими" "серыми зонами" в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

    В своем выступлении Павел Климкин привлек внимание министров иностранных дел государств-членов Совета Европы к недопустимости существования на территории Европейского континента "серых зон", жители которых де-факто находятся вне защиты Европейской конвенции по правам человека.

    Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Донбасс и Крым сейчас являются наиболее "горячими" "серыми зонами".

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

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