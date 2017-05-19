Ополченцы в обстреляли миссию Красного Креста в Донбассе - пресс-центр АТО

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли сотрудников миссии Красного Креста при проведении гуманитарной акции в Донбассе, в результате обстрела никто не пострадал, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО).

"Восемнадцатого мая 2017 года во время плановой раздачи продуктовых и гигиенических наборов в населенном пункте Доломитное, на территории неподконтрольной правительству Украины, пророссийскими наемниками были обстреляны сотрудники Международного Комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии", — говорится в сообщении на странице в Facebook в пятницу.

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По данным силовиков, никто не пострадал.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.