ВСУ сообщили о 48 обстрелах в Донбассе и семи раненых военных

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по их позициям, семеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия… В течение минувших суток 7 военнослужащие ВС Украины получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По информации пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении из миномета калибром 120 миллиметров были обстреляны их позиции в районе Павлополя, Водяного и Широкино, из минометов калибром 82 миллиметра — вблизи Красногоровки.

Сообщается, что на донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливались южный и восточный пригороды Авдеевки. Кроме того, под обстрелы из минометов различных калибров, легкого стрелкового вооружения попали позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого.

По информации пресс-центра, на луганском направлении под обстрелы из минометов калибром 120 миллиметров попали опорные пункты военных в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Кроме того, из минометов калибром 82 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса и гранатометов обстреливались опорные пункты вблизи Крымского.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.