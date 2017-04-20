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    Фотоленты

    ФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (108)

    (обновлено: )7
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    Боевая граната РГД-5, обнаруженная при задержани сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в Петербурге
    Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

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    Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова. (Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ. Максимально возможное качество). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

    Акрам Азимов, старший брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова, был задержан силовиками на автобусной остановке, кадры задержания обнародованы ФСБ.

    Ранее ФСБ сообщила, что Акрам Азимов был задержан в среду в поселке Московский Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

    На кадрах оперативной съемки видно, что силовики дождались, когда Акрам Азимов окажется один на остановке, и провели задержание. В сумке на поясе у задержанного была найдена граната. Как сообщил Следственный комитет РФ, это боевая граната РГД-5.

    Смотрите также: Взрыв в Петербурге: следствие и усиление мер безопасности

    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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