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    Культура

    Судебные приставы выселили сауну из дома героя "Собачьего сердца" в Петербурге

    (обновлено: )57
    По данным пресс-службы судебных приставов, после решения суда "предприниматели" не только вынесли все своё имущество, но и сняли со стен декоративные панели, линолеум с пола и даже удалили проводку.
    Кадр из фильма Собачье сердце
    Киностудия "Ленфильм"

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Судебные приставы выселили сауну за неуплату аренды из дома на Моховой в Петербурге, где проживал профессор Преображенский из экранизации романа "Собачье сердце", сообщает пресс-служба ведомства.

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    "В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился Комитет имущественных отношений города с иском о выселении к ООО "СК "РСМ-Строй"… Ответчик своевременно не вносил арендную плату, что послужило поводом для расторжения договора со стороны истца. Суд поддержал требования КИО Санкт-Петербурга и постановил выселить должника из занимаемого помещения", — сказано в сообщении.

    По данным пресс-службы, представители компании не только вынесли все своё имущество, но и сняли со стен декоративные панели, линолеум с пола и даже удалили проводку.

    "Жильцы дома были рады такому повороту дел, потому что, по их словам, "оздоровительный центр" круглосуточно посещали шумные нетрезвые компании", — отмечается в сообщении.

    В отличие от экранизации, в романе Михаила Булгакова профессор Преображенский в 1924 году живёт и работает в Москве в "Калабуховском доме" на Пречистенке, в семикомнатной квартире.

    Ранее сообщалось, что исполнилось сто двадцать пять лет со дня рождения писателя Михаила Булгакова.

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