Судебные приставы выселили сауну из дома героя "Собачьего сердца" в Петербурге

Киностудия "Ленфильм"

КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Судебные приставы выселили сауну за неуплату аренды из дома на Моховой в Петербурге, где проживал профессор Преображенский из экранизации романа "Собачье сердце", сообщает пресс-служба ведомства.

"В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился Комитет имущественных отношений города с иском о выселении к ООО "СК "РСМ-Строй"… Ответчик своевременно не вносил арендную плату, что послужило поводом для расторжения договора со стороны истца. Суд поддержал требования КИО Санкт-Петербурга и постановил выселить должника из занимаемого помещения", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, представители компании не только вынесли все своё имущество, но и сняли со стен декоративные панели, линолеум с пола и даже удалили проводку.

"Жильцы дома были рады такому повороту дел, потому что, по их словам, "оздоровительный центр" круглосуточно посещали шумные нетрезвые компании", — отмечается в сообщении.

В отличие от экранизации, в романе Михаила Булгакова профессор Преображенский в 1924 году живёт и работает в Москве в "Калабуховском доме" на Пречистенке, в семикомнатной квартире.

Ранее сообщалось, что исполнилось сто двадцать пять лет со дня рождения писателя Михаила Булгакова.