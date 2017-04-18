Теракт в Петербурге: предполагаемый организатор отказался от признания

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброр Азимов в ходе заседания Басманного суд Москвы отказался от признательных показаний.

"То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил", — сказал Азимов, передает корреспондент РИА Новости.

Также утверждает, что не знал, что участвовал в террористической атаке.

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов в суде.

Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек.