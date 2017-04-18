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    Теракт в Петербурге: предполагаемый организатор отказался от признания

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (107)

    (обновлено: )12002
    Аброр Азимов заявил, что не возражает против ареста, однако он не знал, что "участвовал в террористической атаке". Также он заявил, что ему "дали команду".
    Сотрудники ФСБ задерживают одного из организаторов террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброр Азимов в ходе заседания Басманного суд Москвы отказался от признательных показаний.

    Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга
    RT на русском, youtube
    Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга

    "То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил", — сказал Азимов, передает корреспондент РИА Новости.

    Также утверждает, что не знал, что участвовал в террористической атаке.

    "Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов в суде.

    Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

    Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек.

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