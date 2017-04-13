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    В Петербурге произошел новый взрыв, есть пострадавшие

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (103)

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    В полиции сообщили, что в четверг подросток был госпитализирован после взрыва у него неустановленного устройства в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга.
    Полиция в Санкт-Петербурге на месте взрыва. Архивное фото
    Ruslan SHAMUKOV / AFP

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования подростка при взрыве неустановленного предмета в Санкт-Петербурге в четверг, сообщает городской главк СК РФ.

    Как сообщалось, подросток был госпитализирован после взрыва у него неустановленного устройства в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга.

    "По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

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    Следователи не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.

    На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения, назначены экспертизы.

    Позже в городской прокуратуре сообщили, что взяли на контроль расследование уголовного дела.

    Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 15 человек погибли, более 50 получили ранения. 

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    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем взрыва был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. 

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