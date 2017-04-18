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    Организатор теракта в Петербурге признал вину - адвокат

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (107)

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    Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян. В скором времени, как ожидается, суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.
    Сотрудники ФСБ задерживают одного из организаторов террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.

    Смотрите также: Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга

    "Он признает вину", — сказал адвокат, не уточняя деталей. В скором времени, как ожидается, суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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