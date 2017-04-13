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    Теракт в метро Петербурга: в больницах остаются 46 пострадавших

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (102)

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    Теракт произошел в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв удалось предотвратить, так как было обнаружено самодельное взрывное устройство.
    Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Сорок шесть пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга на данный момент остаются в больницах, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

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    Напомним, в минувший понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек.

    "За прошедшую ночь состояние пострадавших не изменилось. В стационарах находится 46 пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

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