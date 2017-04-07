Девять фактов о смертнике из Санкт-Петербурга, о которых все молчат

РИА Новости Украина

Ему было 22 года, а родом он из центральноазиатской республики Кыргызстан. Вот и все факты, которые на данный момент известны об Акбаржоне Джалилове. Что это говорит нам о человеке, который, как сообщается, совершил теракт в Санкт-Петербурге? Что представляет собой регион, из которого он родом? Sputnik навел справки.

Предполагаемый преступник

Факт 1: …родом действительно из Киргизии, но не имел киргизского паспорта. Его семья переехала в Россию в 2011 году. Отец и старший сын получили российское гражданство. Поскольку Акбаржон Джалилов достиг возраста совершеннолетия, уже будучи в России, он получил там российский паспорт, который был его единственным паспортом.

Факт 2: …из совершенно обычной семьи. Отец до сих пор живет в России, мать с двумя сыновьями и дочерью какое-то время назад вернулась в Ош. Соседи описывают их как спокойных незаметных людей. Кроме того, они говорят, эта семья никогда не была особенно религиозна. Во вторник следователи соответствующих органов допросили мать и других родственников подозреваемого в Оше.

Факт 3: …в Кыргызстане пока официально считается только подозреваемым. Компетентные органы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что именно Джалилов является исполнителем, совершившим теракт. Киргизские власти обращают внимание на то, что это могут сделать только их российские коллеги.

Город Ош

Факт 4: …находится в Ферганской долине в южной части страны и существует уже около 3000 лет. Ош – второй по величине город Киргизии и считается «южной столицей» страны. Население имеет репутацию скорее консервативного и очень верующего.

Факт 5: …является столицей Ошской области, которую считают проблемным регионом. Из-за отсутствия четкой демаркации границ с соседними Узбекистаном и Такджикистаном постоянно возникают приграничные конфликты с применением насилия. Эскалация достигла своего максимума в июне 2010 году во время столкновений между этническими киргизами и узбеками, когда, согласно сообщениям, погибло до 2500 человек.

Факт 6: …находится всего лишь в нескольких сотнях километров от границы с Афганистаном. Однако эксперты полагают, что существенной угрозы из Афганистана не исходит.

Факт 7: …обычно считается более уязвимым для вербовочных попыток террористических организаций, чем северная часть страны. Причина этому – тот факт, что государственная религия ислам имеет там большую поддержку. Эксперты не могут подтвердить это предположение, поскольку вербовка и радикализация идут по всей стране.

Радикальный исламизм



Факт 8: …не является массовым феноменом в этой небольшой центральноазиатской стране. Эксперты считают, что, хотя в стране действительно активно действуют различные международные религиозные группировки, но об всеобщей радикализации Кыргызстана говорить не приходится. По данным министерства внутренних дел, на сегодняшний день 500 человек выехало из Кыргызстана в Сирию в качестве боевиков, 30 человек погибло на территории Сирии, около 40 вернулось на родину.

Факт 9: …частично распространяется группировками, которые действуют на международном уровне, но столь широкое распространение находят только в Центральной Азии. Только в начале года в Кыргызстане были задержаны несколько подозреваемых, которые, как сообщается, были участниками организации Хизб ут-Тахрир. Эта исламистская организация, выросшая из "Братьев-мусульман", выступает за создание всемирного халифата и введение законов шариата. Она считается идеологическим пособником, вербующим боевиков для "Исламского государства", и запрещена в большинстве стран.