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    Теракт в Петербурге: суд арестовал шестерых подозреваемых

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (98)

    (обновлено: )210
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Азамжон Махмудов во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Ибрагибжон Ерматов во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Бахрам Ергашев во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
    Подозреваемая в соучастии теракта в петербургском метро Шохиста Каримова в Басманном районном суде Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Бахрам Ергашев (слева) во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Махамадюсуф Мирзаалимов во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Азамжон Махмудов во время заседания в Невском районном суде Санкт-Петербурга

    Невский районный суд Петербурга в пятницу, 7 апреля, санкционировал арест всех шестерых подозреваемых в соучастии в теракте в метро, которых ранее задержали в квартире на Товарищеском проспекте, передает РИА Новости.

    Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Daniel Dikson
    Стокгольм, Париж, Лондон. Теракты в Европе последнего времени

    В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".

    Смотрите также: Похороны жертв теракта в метро Петербурга и акции солидарности

    Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайства об аресте до 2 июня гражданина Узбекистана Махмудова и граждан Киргизии Ерматова, Муидинова и Хакимова. Также двое подозреваемых — Ортиков и Каримова — были арестованы Басманным районным судом Москвы.

    Последними арестованными в Петербурге подозреваемыми в теракте стали рабочий стройки из Киргизии Ергашев и гражданин РФ Мирзаалимов. Все шестеро задержанных в Петербурге были арестованы до 2 июня.

    В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 50 получили ранения. 

    Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем взрыва был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. 

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