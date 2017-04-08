Теракт в Петербурге: суд арестовал шестерых подозреваемых

Невский районный суд Петербурга в пятницу, 7 апреля, санкционировал арест всех шестерых подозреваемых в соучастии в теракте в метро, которых ранее задержали в квартире на Товарищеском проспекте, передает РИА Новости.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".

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Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайства об аресте до 2 июня гражданина Узбекистана Махмудова и граждан Киргизии Ерматова, Муидинова и Хакимова. Также двое подозреваемых — Ортиков и Каримова — были арестованы Басманным районным судом Москвы.

Последними арестованными в Петербурге подозреваемыми в теракте стали рабочий стройки из Киргизии Ергашев и гражданин РФ Мирзаалимов. Все шестеро задержанных в Петербурге были арестованы до 2 июня.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 50 получили ранения.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем взрыва был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.