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    Арестован первый фигурант дела о теракте в Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (97)

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    На заседании суда следователь отметил, что при обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал - пистолет Макарова, две тротиловые шашки, гранату и взрывчатку.
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу гражданина Таджикистана Солика Ортикова – первого из восьми подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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    "Избрать в отношении Ортикова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

    Таким образом, она согласилась с мнением следователя, который настаивал, что если суд отпустит Ортикова, тот сможет скрыться или связаться с пока еще не установленными соучастниками.

    Следователь отметил, что при обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал — пистолет Макарова, две тротиловые шашки, гранату и взрывчатку.

    Сам Ортиков отрицает вину. Он заявил, что живет в Москве 20 лет, работает поваром в кафе, а оружие принадлежит не ему. "Это не мои вещи, я работал, семью кормил", — заверил подозреваемый.

    На очереди в Басманном суде ходатайство об аресте еще одного фигуранта, а меру пресечения для шести других предполагаемых террористов скоро будут решать в Петербурге, на заседании Невского районного суда.

    Напомним, в понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

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