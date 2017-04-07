Похороны жертв теракта в метро Петербурга и акции солидарности

В четверг прошли первые похороны жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. В то же время во многих крупных городах России состоялись акции солидарность и памяти.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 50 получили ранения.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем взрыва был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Всего по делу о теракте в метро Петербурга на сегодняшний день задержаны 8 человек.