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    Похороны жертв теракта в метро Петербурга и акции солидарности

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (94)

    (обновлено: )5
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    Акция Мы против терроризма во Владивостоке
    Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
    Акция Мы против терроризма во Владивостоке
    Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Мы против терроризма во Владивостоке
    Участники антитеррористический митинга "Мы против терроризма" во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
    Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Мы против терроризма во Владивостоке
    Девушка зажигает свечи у мемориала на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
    Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
    Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

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    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.

    В четверг прошли первые похороны жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. В то же время во многих крупных городах России состоялись акции солидарность и памяти.

    Взрыв в многоэтажке Питера
    Фото со страницы в Вконтакте: @spb_crash
    Первые кадры с места взрыва в многоэтажке Санкт-Петербурга

    В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 50 получили ранения. 

    Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем взрыва был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. 

    Всего по делу о теракте в метро Петербурга на сегодняшний день задержаны 8 человек

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