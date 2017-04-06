Звонки о минированиях в Петербурге поступают из Украины – источник

КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Большое количество ложных сообщений о минировании объектов в Санкт-Петербурге после теракта в метро стало поступать с территории Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых органах.

"С территории Украины поступает много ложных телефонных сообщений о том, что якобы заминированы объекты транспорта в Петербурге", — сказал собеседник агентства.

После взрыва в метро несколько дней подряд периодически на время закрываются некоторые станции метро в северной столице для проверки.

Как отмечается, ранее массовые звонки из Украины о минировании торговых центров в Петербурге и Москве поступали в июле 2015 года.

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В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.