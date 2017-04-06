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    Россия

    Восемь человек задержаны в рамках дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (93)

    19810
    По словам представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    REUTERS Sergei Karpukhin

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых, среди которых женщина, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

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    "Совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту", — сказала она.

    По ее словам, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

    "В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", — добавила Петренко.

    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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